Возбуждено уголовное после ДТП в Гурьевске, в котором погиб мотоциклист

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Фигурантом уголовного дела стала 38-летняя жительница Гурьевска. Еще 17 мая 2022 года она, находясь за рулем автомобиля «Субару», на перекрестке ул. Крайней и Строительной в Гурьевске, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом «Сузуки».

В результате ДТП мотоциклист, 38-летний житель Черняховска, получил тяжелые травмы. Мужчина умер в больнице спустя две недели.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, погибший мотоциклист не имел соответствующей категории управления, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.