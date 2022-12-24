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НовостиОбщество24 декабря 2022 13:48

В Янтарном провели забег Дедов Морозов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

Необычное спортивное мероприятие – забег Дедов Морозов – провели в субботу, 24 декабря, в Янтарном в парке Беккера. Об этом глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин рассказал в «ВКонтакте».

«В предновогоднем спортивном мероприятии приняли участие взрослые и дети из Янтарного, Балтийска и Калининграда. К веселому забегу и проводам 2022 года присоединились и работники Калининградского янтарного комбината, а также любители северной ходьбы». – рассказал он.

Отмечается, что перед стартом прошла разминка, ведущим на которой выступил главный Дед Мороз. После чего бегуны в красных колпаках отправились преодолевать дистанции: дети бежали 500 метров, взрослые – 1300 метров.

Лучшие бегуны получили призы.