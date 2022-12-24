Елена Дятлова призвала жаловаться на водителей, которые высаживают пассажиров на проезжую часть

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан жаловаться на водителей общественного транспорта, которые нарушают правила. В частности, речь шла о том, что водители автобусов высаживают пассажиров на проезжую часть, а не подъезжают к остановке, к тротуару.

Вопрос об этом прозвучал во время прямого эфира с главой на страничке ЦУР региона в «ВКонтакте».

- На каждом автобусе мы нанесли QR-код. Отсканировали, быстро написали обращение – поправим ситуацию. Есть и номера телефонов, куда звонить. Сообщение с указанием номера транспортного средства и местом, где это произошло, позволит нам улучшить работу по перевозке пассажиров. В Центре организации дорожного движения есть специалисты, которые по телефону, по поступившей жалобе оперативно отреагируют и поправят того водителя, который, конечно, сделал неправильно, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что водитель должен заезжать в «карман», создавая комфортные условия для посадки и высадки пассажиров.