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НовостиОбщество24 декабря 2022 16:58

Елена Дятлова призвала жаловаться на водителей, которые высаживают пассажиров на проезжую часть

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан жаловаться на водителей общественного транспорта, которые нарушают правила. В частности, речь шла о том, что водители автобусов высаживают пассажиров на проезжую часть, а не подъезжают к остановке, к тротуару.

Вопрос об этом прозвучал во время прямого эфира с главой на страничке ЦУР региона в «ВКонтакте».

- На каждом автобусе мы нанесли QR-код. Отсканировали, быстро написали обращение – поправим ситуацию. Есть и номера телефонов, куда звонить. Сообщение с указанием номера транспортного средства и местом, где это произошло, позволит нам улучшить работу по перевозке пассажиров. В Центре организации дорожного движения есть специалисты, которые по телефону, по поступившей жалобе оперативно отреагируют и поправят того водителя, который, конечно, сделал неправильно, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что водитель должен заезжать в «карман», создавая комфортные условия для посадки и высадки пассажиров.