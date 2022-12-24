Мы обязаны быть счастливыми: Елена Дятлова пожелала не впадать в уныние в 2023 году

Елена Дятлова раскрыла рецепт счастья – нужно больше проводить время с родными и любимыми. Об этом глава администрации Калининграда рассказала в прямом эфире на страничке ЦУР региона в «ВКонтакте».

- У нас у всех есть одно обязательство – мы должны быть счастливыми. Поверьте, нам не сложнее, чем нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Мы не должны предаваться греху уныния. Не так все плохо, как хотелось бы нашим врагам, не так все хорошо, как хотелось бы нам. Но мы сами можем сделать свое счастье, - сказала Елена Дятлова.

Она заметила, что для счастья нужно не так уж и много.

- Нужно проводить больше времени с нашими дорогими людьми: родителями, которые нас бесконечно любят и которым мы, наверное, не так много уделяем внимания, с нашими детьми, потому что это наше будущее, и они так быстро вырастают! – сказала глава администрации.

Она добавила, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть добрее к соседям, к окружающим людям.

- Уверена, что в 2023 году мы обязаны быть счастливыми! – сказала Елена Дятлова и поздравила всех с наступающим Новым годом.