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НовостиОбщество24 декабря 2022 17:57

ГИБДД предупреждает калининградцев о гололедице

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На дорогах Калининградской области возможно образование гололедицы. Об этом со ссылкой на прогноз Гидрометцентра предупреждает ГИБДД региона.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость, обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля», - говорится в сообщении.

Внимательными стоит быть и пешеходам. А именно – быть максимально бдительными в условиях непогоды.

Перед выходом на проезжую часть важно остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает. Берегите себя!