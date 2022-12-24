ГИБДД предупреждает калининградцев о гололедице

На дорогах Калининградской области возможно образование гололедицы. Об этом со ссылкой на прогноз Гидрометцентра предупреждает ГИБДД региона.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость, обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля», - говорится в сообщении.

Внимательными стоит быть и пешеходам. А именно – быть максимально бдительными в условиях непогоды.

Перед выходом на проезжую часть важно остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает. Берегите себя!