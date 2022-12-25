Только 10 процентов калининградских семей могут позволить себе авто в кредит

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Калининградская область заняла 50-е место в рейтинге российских регионов по доступности покупки нового автомобиля в 2022 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».

Эксперты провели исследование и составили ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе купить новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

По результатам исследования, только 10,2 процента калининградских семей могут позволить себе купить в кредит и содержать автомобиль стоимостью до 900 тысяч рублей. Купить машину стоимостью до 2,5 млн рублей могут только 2,1 процент семей в Калининградской области. Ну а приобрести авто премиум-класса (до 10 млн рублей) могут 0,14% жителей региона.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9 процентов. Высокий результат этого региона является следствием высоких зарплат. Помимо Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в число лидеров попали Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатом в 48,9 и 44,2 процентов соответственно.