Приставы рекомендуют калининградцам погасить долги перед Новым годом

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Региональное управление ФССП обратилось к калининградцам с рекомендацией проверить наличие задолженностей до наступления праздничных дней.

Это можно сделать через общедоступный электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», который находится на сайте.

Информация о возбуждении исполнительного производства также поступает в личный кабинет на портале Госуслуг.

«Здесь, кроме суммы задолженности, вы можете узнать о наложенных ограничениях на банковские счета и имущество. Стоит напомнить, что судебный пристав-исполнитель вправе снять ограничения только в случае полного погашения долга», - отметили в пресс-службе ведомства.