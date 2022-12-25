В Багратионовске пенсионеру грозит 5 лет за кражу мопеда

На жителя Багратионовска завели уголовное дело за кражу мопеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 66-летний пенсионер выпивал со своим знакомым. Когда хозяин транспортного средства уснул, мужчина взял ключи и поехал на нем в сторону своего дома.

По дороге мужчину задержали сотрудники ГИБДД. В отношении него был составлен административный протокол, а мопед определили на штрафную стоянку. Максимальная санкция статьи за кражу мопеда предусматривает до 5 лет лишения свободы.