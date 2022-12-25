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НовостиОбщество25 декабря 2022 6:33

В Багратионовске пенсионеру грозит 5 лет за кражу мопеда

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

На жителя Багратионовска завели уголовное дело за кражу мопеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 66-летний пенсионер выпивал со своим знакомым. Когда хозяин транспортного средства уснул, мужчина взял ключи и поехал на нем в сторону своего дома.

По дороге мужчину задержали сотрудники ГИБДД. В отношении него был составлен административный протокол, а мопед определили на штрафную стоянку. Максимальная санкция статьи за кражу мопеда предусматривает до 5 лет лишения свободы.