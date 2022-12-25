Обновление системы мелиорации в Калининградской области оценили в 8 млрд рублей

. Фото: Архив "КП"

Система мелиорации Калининградской области требует очень существенных вложений, региональные власти оценивают их минимум в 8 млрд рублей до 2030 года. Об этом говорится в послании губернатора Антона Алиханова об основных направлениях деятельности правительства на 5 лет.

Эти средства необходимы для реконструкции и капитального ремонта 25 осушительных насосных станций и водозащитных дамб, ремонт более 2,5 тысяч километров мелиоративных каналов и водоприемников. Это позволит осушить 130 тысяч гектаров земель и создать условия для дополнительного ввода в оборот земель на площади до 30 тысяч гектаров.

Отметим, что за последние пять лет на развитие системы мелиорации было выделено 3 миллиарда рублей. В результате удалось наладить комплексную работу по восстановлению и развитию мелиоративного комплекса и снизить процент износа основных объектов с 75 до 60 процентов.