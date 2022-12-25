В Калининграде 34 муниципальные услуги перевели в электронный формат

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде расширен перечень услуг, которые муниципалитет предоставляет в электронной форме. Как сообщает пресс-служба городской администрации, теперь социально значимую массовую муниципальную услугу - «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города», аннулирование такого разрешения» теперь можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Всего на сегодняшний день муниципалитет предоставляет 34 услуги в электронной форме. Подать заявление и получить результат, можно не выходя из дома в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без личного присутствия. В том числе, 14 социально значимых и массовых услуг предоставляются через портал Госуслуг и 20 муниципальных услуг - через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Полный перечень электронных муниципальных услуг, которые предоставляет администрация Калининграда, можно посмотреть ЗДЕСЬ.