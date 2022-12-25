Детская областная больница получит средства на покупку нового аппарата МРТ

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Детская областная больница получит из регионального бюджета средства на покупку нового аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе посещения медучреждения.

Глава региона также заявил, что в начале 2023 года планируется открытие нового корпуса Детской областной больницы.

На этой неделе в больнице заработал новый аппарат КТ. Новое оборудование – очень высокого класса, на нем можно выполнять любые профильные исследования, в том числе с контрастным усилением. Планируется, что на новом аппарате КТ будут обследовать 10-12 маленьких пациентов в сутки, проводить порядка 2,5-3 тысяч исследований в год.