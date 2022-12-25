Власти сообщили число легальных аттракционов в Калининградской области

В Калининградской области на официальный учет поставлено 85 аттракционов. Из них 51 объект были зарегистрированы с начала 2022 года, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

Официально зарегистрированные аттракционы получают государственный регистрационный знак. Эта похожая на автомобильный номер металлическая пластина должна размещаться в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион либо на самом оборудовании. Регистрационный знак содержит код региона, то есть число 39 и четырххзначный номер регистрации.

В гостехнадзоре добавили, что обычные, не оборудованные снежные горки юридически аттракционами не являются. Но регистрация требуется, например, для тюбинговых трасс.