Власти намерены создать КТ-центры во всех городах области

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Региональные власти намерены максимально сократить смертность от болезней органов системы кровообращения в Калининградской области. Об этом говорится в послании губернатора Антона Алиханова об основных направлениях деятельности правительства на ближайшие 5 лет.

«Мы видим очень значительные результаты от создания в Гусеве сосудистого центра, в котором за три года проведено около 3 тысяч операций различного уровня сложности. И до ковида в первом квартале 2020 года мы видели существенное снижение, почти на 10 процентов, смертности, и это вклад Гусевского мини-кардиоцентра», - рассказал губернатор.

По словам Алиханова, у властей есть план по созданию КТ-центров по всей области, чтобы КТ можно было выполнить в течение 40-60 минут от момента попадания больного в поле зрения медиков.

«По факту у нас сейчас КТ есть Калининграде, Советске, Гусеве. Нам еще необходимо установить аппараты в Гвардейске, Черняховске, Зеленоградске, Пионерском и еще один – в Калининграде. Тогда мы будем полностью соответствовать принципу «золотого часа», - добавил глава региона.