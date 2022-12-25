В Калининград из Европы привезли 2,5 тысячи хвойных деревьев и ветвей

В декабре в Калининградскую область ввезли более 2,5 тысяч штук хвойных деревьев и веток хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты управления проконтролировали ввоз 1500 ветвей хвойных деревьев, а также 1054 штук рождественских елей. Ветви хвойных деревьев поступили из Нидерландов, а рождественские ели – из Латвии.

Ввоз рождественских деревьев разрешается при наличии фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность растений, заявили в пресс-службе Россельхознадзора.