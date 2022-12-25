В Калининграде борца с коррупцией и его подчиненного отправили в колонию за взятку

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из отделов полиции и его подчиненный - старший оперативник, признаны виновными во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В марте 2022 года полицейские предложили индивидуальному предпринимателю передать им взятку в размере 1,4 млн рублей взамен на уничтожение материалов оперативно-розыскной деятельности по документированию совершения коммерсантом мошенничества.

Утром 15 марта 2022 года, после получения задержали сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД.

Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции получил 8,5 лет лишения свободы. Также его лишили специального звания «майор полиции». Его подчиненному суд назначил наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением специального звания «старший лейтенант полиции».

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.