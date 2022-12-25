В Зеленоградске установят боксы для сбора благотворительных пожертвований

. Фото: zelenogradsk.com

В Зеленоградске перед новогодними каникулами планируется установить 4 стационарных бокса из оргстекла для сбора благотворительных пожертвований. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Боксы появятся в районе Аллеи Дружбы, на Курортном проспекте и в районе кафе «Амбар».

«Зеленоградск традиционно становится одним из самых атмосферных мест Калининградской области для новогодних прогулок. Организаторы акции надеются, что атмосфера самого доброго праздника в году, поселившаяся в эти дни на улицах курорта, побудит гуляющих внести пожертвования на благотворительные цели. При использовании боксов некоммерческая организация объявит о цели сбора благотворительных пожертвований, разместив подробную информацию на ящике», - говорится в сообщении городской администрации.