Калининградка ударила ножом мужа, который отказался подать ей воду и таблетку

Жительница Калининграда в ходе конфликта ударила беспомощного супруга ножом в живот. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 30 января 2022 года в квартире на улице Барнаульской. В судебном заседании подсудимая пояснила, что рано утром она проснулась и попросила мужа подать ей воды и таблетку. Муж, который находился в беспомощном состоянии после болезни, вместо этого сел пить спиртное. Она стала ругаться на него, а он схватил ее за футболку, ударил. Она испугалась, схватила нож и нанесла ему удар в живот.

Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.