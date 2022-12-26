Калининград вошел в тройку городов, популярных у туристов на Рождество

Самые популярные направления, где туристы оказались в даты католического Рождества, определил сервис Tvil.ru, опираясь на данные бронирований.

Как сообщают аналитики, первое место заняла Москва с 15% бронирований, второе – Санкт-Петербург с 12% бронирований, третье – Калининград с 3% бронирований.

В топ-10 популярных направлений для встречи католического Рождества оказались также Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ярославль, Севастополь, Псков и Выборг.

Отметим, мессы в честь католического Рождества проходили 24 и 25 декабря. На службы приходило много людей, в том числе приезжие и туристы.