В Калининграде российской премьерой фильма «Чебурашка» открыли новый кинотеатр на 500 мест

. Фото: мэрия Калининграда

Первый муниципальный кинотеатр открылся в минувшее воскресенье, 25 декабря, в микрорайоне имени Космодемьянского. Новый кинозал заработал в ДК «Машиностроитель». Именно местные жители через голосование дали ему имя «Космосфера».

- На смену трудно выговариваемому ДК «Машиностроитель» пришел элегантный топоним – «Космосфера» (но местные, когда произносят, на московский манер слегка «акают»), - сказала глава администрации Елена Дятлова.

Она отметила, что порядка 20 млн рублей было потрачено на то чтобы обустроить сам кинозал, на то чтобы сделать фойе, и еще 8 млн рублей власти получили от Фонда кино на оборудование. Зал рассчитан на 500 человек.

Калининград стал первым городом в РФ, где показали фильм «Чебурашка».

Всероссийская премьера «Чебурашки» состоится только 1 января 2023 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всю предновогоднюю неделю в «Космосфере» будет проходить по 4-5 киносеансов. Стоимость билетов на утренние показы мультфильмов – 100 рублей, остальные фильмы – 150 рублей.

«Ценовая политика муниципального кинотеатра будет и впредь выгодно отличаться от коммерческих развлекательных центров», - сообщили в мэрии города.