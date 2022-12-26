Фонд капремонта показал обновленные подъезды в Железнодорожном

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Фонд капитального ремонта Калининградской области отчитался о преобразованиях в подъездах в Железнодорожном. На полу и стенах – керамическая плитка, установлены перила.

Сообщается, что ремонт подъездов – это нововведение 2022 года. Его делают только за счет субсидии из областного бюджета. Взносы собственников на капремонт на эти цели расходовать нельзя.

«Отремонтировать подъезды в Железнодорожном оказалось непростой задачей. На некоторых участках пришлось менять перекрытия и марши», - отметили в Телеграм-канале Фонда.

Внутренние работы выполняют именно в осенне-зимний период, когда погода не позволяет работать на фасаде.

В 2023 году работа будет продолжена.