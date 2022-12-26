В Калининграде полицейские изъяли из незаконного оборота более 15 тонн янтаря

Оперативники ГУЭБиПК МВД России и их коллеги из Калининградской области перекрыли канал незаконного оборота янтаря. По подозрению в преступлении задержана группа из четырех жителей региона.

Об этом сообщила глава пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники организовали масштабную скупку незаконно добытого янтаря для последующей обработки и реализации. Камни разделяли на фракции, шлифовали и придавали им форму.

По сообщению Телеграм-канала «МВД Медиа», нелегальные склады и цеха располагались в гаражах, хозпостройках и офисах на территории Калининграда.

Всего полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии обнаружили в них и изъяли более 15 тонн янтаря-сырца, стоимость которого по ценам черного рынка составляет более 25 млн рублей.

Также изъяты станки, оборудование для добычи сырья, водолазное снаряжение, моторные лодки, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело.

Двоим из четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим – в виде запрета определенных действий.