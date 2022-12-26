В Зеленоградске арестовали мужчину, напавшего с ножом на таксиста

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Зеленоградский районный суд арестовал обвиняемого в разбойном нападении на водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как ранее писала «Комсомолка», ночью 22 декабря 31-летний уроженец Караганды вызвал такси и попросил отвезти его в поселок Каштановка. Когда автомобиль приехал к месту назначения, пассажир напал с ножом на водителя, чтобы украсть его автомобиль.

Несмотря на полученные раны, водитель оказал ему активное сопротивление, отобрал нож и задержал до прибытия сотрудников полиции.

Под стражей злоумышленник будет находиться до 22 февраля 2023 года.