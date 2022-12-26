КЖД опубликовала расписание пригородных поездов на новогодних каникулах

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Пригородные поезда в Калининградской области с 31 декабря по 8 января будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

В частности, между Калининградом и Светлогорском назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:24, 13:00, 14:01, 15:30, 17:40, 18:41, с Северного вокзала – в 16:42, из Светлогорска – в 7:39, 8:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12, 15:40, 16:42, 17:50, 18:54, 20:12.

Из Калининграда в Зеленоградск поезда будут отправляться с Южного вокзала в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:56, 18:49, 19:55, в обратном направлении – в 7:45, 9:44, 11:15, 12:12, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:25.

На Мамоновском направлении 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января назначен поезд № 6305, который будет отправляться с Южного вокзала в 10:20 и прибывать в Мамоново в 11:31 (на три минуты позже, чем в действующем расписании), и поезд № 6308 (время отправления из Мамоново - 16:20, на две минуты раньше, время прибытия на Южный вокзал не меняется - 17:29). Корректировка графика связана с назначением новой остановки на о. п. Ласкино.

На Багратионовском направлении 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января назначены поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в 8:25, из Багратионовска в 14:14.

На направлении Советск – Калининград 31 декабря отправится только утренний (отправление в 6:31), а 8 января – вечерний поезд (отправление в 18:05). Из Калининграда в Советск поезд назначен 8 января в 18:21.

С 9 января все пригородные поезда начнут курсировать по расписанию рабочего дня.