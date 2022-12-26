В Калининграде «гражданин СССР» отказался погасить долги и лишился машины

. Фото: Служба судебных приставов

Называющий себя «гражданином СССР» калининградец отказался погасить долги по налогам и алиментам. В ответ судебные приставы арестовали и изъяли у должника кроссовер, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«Гражданин СССР» не признавал российских законов, поэтому отказывался платить налоги и алименты, накопив суммарно 400 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что у должника есть Nissan Qashqai. Сотрудники службы выехали по адресу регистрации мужчины и предложили ему незамедлительно погасить задолженность. Калининградец отказался это сделать. Поэтому на транспортное средство был наложен арест.

Когда машину начали грузить на эвакуатор, владелец пытался отрезать фиксирующие стропы, поэтому пришлось вызывать наряд полиции.

Автомобиль должника поместили на специализированную стоянку. Владелец уже частично погасил задолженность. Однако движимое имущество он сможет вернуть только после полной оплаты долга. В противном случае машина будет передана на оценку и реализована на торгах.