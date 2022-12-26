В Калининграде рост заболеваемости коронавирусом отмечен в двух возрастных группах

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За прошедшую неделю в Калининградской области выявили 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 8,3 процента меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

96,7 процента случаев реализовались в форме ОРИ, 1,2 процента случаев - в форме пневмонии. Оставшиеся 2,1 процента случаев протекали бессимптомно.

Среди заболевших 8,1 процента - это дети в возрасте до 18 лет, всего 35 человек. При этом рост заболеваемости отмечен в двух возрастных группах: до года и 1-6 лет. Также наибольшая заболеваемость остается в возрастной группе старше 65 лет (71,2 на 100 тысяч).