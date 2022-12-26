В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 26 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Ген. Павлова 2-10,

б-р Солнечный 18, 18а, 20

ул. Омская 7-11, 2-6а (род. дом №3), 8-12

ул. Ореховая 1-19

ул. Б. Хмельницкого 17-19, 21-23,25, 27-31, 33-37, 14 (д/с № 70)

пр-кт Ленинский 133-151

ул. Багратиона 81-85, 87-91, 91а-93а, 93-95

ул. Мл. лейт. Ротко 9-15, 4-8

пер. Трамвайный 1-11, 13 (д/с № 26), 31-41, 2-12, 12а, 14, 16, 24-38, 40-50, 52 (д/с № 46)

ул. Киевская 6-22, 22а, 25

ул. Уральская 3-7, 9-15

ул. Ген.-лейт. Озерова 6-10, 12-16

ул. Кирова 1-7, 1а, 4

ул. Чайковского 3-7, 11, 2-10, 2а

пр-кт Советский 9-11, 20-24, 22а

ул. Мусоргского 1-3, 4-8, 4а

ул. Тенистая аллея 5-9а, 13-19 (род. дом № 4), 12а, 14а-в

пр-кт Победы 116, 116а, 124-126, 130-140, 140а, 142, 144а-г

ул. Брусничная 1-5, 2, 2а-б, 4-8, 8а.

ул. А. Суворова 54, 54а.

Холодное водоснабжение отключено с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Батальная 11 (СОШ №29), 08.30 до 18.30: ул. Ореховая 7-19, пр-кт Победы 130-140, 142, 144а-г, ул. Брусничная 2.