Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 57 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 2.