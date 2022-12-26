. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде открылся новый судебный участок мировых судей.Он расположился на ул. Горького, 152а, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый судебный участок стал восьмым в Ленинградском районе. Для приема посетителей обустроена комфортная зона, для мирового судьи и аппарата – удобная планировка, зал судебных заседаний, рабочие кабинеты, помещения для хранения архивов и канцелярии. Прилегающая к зданию территория была благоустроена.

С подробной информацией о деятельности судебного участка можно ознакомиться на его официальном сайте.