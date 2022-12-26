Калининградец пытался вывезти на поезде янтарь и части оружия

. Фото: Таможня Калининградской области

Пассажир поезда Калининград - Москва пытался провезти янтарь и части оружия. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Мужчина пытался скрыть от таможенного контроля девять целлофановых пакетов с янтарем-сырцом мелкой и средней фракций, янтарные бусы и браслеты, а также металлические ножны от штык-ножей, магазины от автомата и другого стрелкового оружия, хвостовик минометного снаряда, кожаные подсумки под магазины с патронами, кожаную кобуру, портупею, подтулейное устройство – в общей сложности 19 наименований товаров, рыночная стоимость которых на территории РФ составила свыше 23 тысяч рублей.

Товар был изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой в отношении жителя области возбуждены два административных дела.