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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:04

Калининградец пытался вывезти на поезде янтарь и части оружия

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

Пассажир поезда Калининград - Москва пытался провезти янтарь и части оружия. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Мужчина пытался скрыть от таможенного контроля девять целлофановых пакетов с янтарем-сырцом мелкой и средней фракций, янтарные бусы и браслеты, а также металлические ножны от штык-ножей, магазины от автомата и другого стрелкового оружия, хвостовик минометного снаряда, кожаные подсумки под магазины с патронами, кожаную кобуру, портупею, подтулейное устройство – в общей сложности 19 наименований товаров, рыночная стоимость которых на территории РФ составила свыше 23 тысяч рублей.

Товар был изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой в отношении жителя области возбуждены два административных дела.