В Черняховске открылось первичное отделение «Движения первых»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В гимназии № 2 Черняховска открылось первичное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В отделение вступили 15 молодых людей. Это лидеры общественных инициатив, спортсмены, волонтеры, которые теперь смогут реализовать свои идеи и достигать новых высот вместе с большой командой «Движения первых».

Напомним, летом 2022 года Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Российского движения детей и молодежи. Оно создано по инициативе школьников и станет общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков.