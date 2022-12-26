Прокуратура внесла представления подрядчикам ремонта двух улиц в Калининграде

Прокуратура выявила нарушения при проведении работ по ремонту дорог в рамках нацпроекта в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подрядчики допустили существенные отставания графиков работ по капитальному ремонту дорог по ул. П. Морозова и ул. Транспортной. Кроме того, были выявлены нарушения при размещении временных дорожных знаков, непринятие мер к восстановлению дорожного покрытия после отбора проб.

В связи с этим прокуратура Московского района внесла представления руководителям ООО «Мосинжиниринг» и АО ПО «Возрождение». Устранение нарушений находится на контроле.