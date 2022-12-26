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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:06

Калининградец пытался перебросить в колонию на Советском проспекте 5 мобильников

Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Около исправительной колонии №9 на Советском проспекте в Калининграде задержали мужчину, который пытался перебросить запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Во время личного досмотра у 35-летнего жителя Полесского района нашли 5 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства к ним. На задержанного завели административное дело, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудники УФСИН проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к организации доставки запрещенных предметов лиц.