В Калининграде откроется выставка, посвященная 110-летию Штадтхалле

. Фото: архив историко-художественного музея Калининграда.

В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки в честь дня рождения Штадтхалле. Зданию, которое в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения и в котором и находится музей, исполняется 110 лет.

Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке гости увидят раритетные открытки с видами городского зала, посуду с маркировкой Штадтхалле, сохранившийся элемент декора – «поющую» маску, оригинальное меню ужина в честь юбилея Теодора Кроне, ноты, афиши музыкальных вечеров и антикварный театральный бинокль.

Открытие выставки 27 декабря в 15.00. Выставка продлится до 1 марта.

СПРАВКА «КП»

Городской зал Штадтхалле был построен в 1912 году по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля. Он получился монументальным и гармоничным: строгие классические формы, фигурная крыша и большие окна. Штадтхалле стал главной сценической концертной площадкой Кёнигсберга.

При налете английской авиации на Кёнигсберг 26 августа 1944 года здание Штадтхалле сильно пострадало и полностью выгорело. После войны оно пустовало и постепенно разрушалось.

Открытие музея в здании состоялось 14 сентября 1991 года.