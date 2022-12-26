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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:52

Калининградец пожаловался в полицию на «решалу», который не вернул права за 32 тысячи

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

52-летний житель Черняховска долго думал, как ему не лишиться водительских прав. «Помощь» горожанину предложил 35-летний калининградец. За 32 тысячи рублей «решала» готов был повлиять на прекращение дела об административном правонарушении.

Получив деньги, мужчина перестал отвечать на телефонные звонки, а черняховца лишили прав. После этого пешеход обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали 11 раз судимого злоумышленника. Сейчас он содержится в СИЗО как фигурант уголовного дела по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».