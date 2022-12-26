Под Гусевом в ДТП с автобусом погибла 75-летняя пенсионерка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Авария произошла в третье часу дня в понедельник, 26 декабря. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, легковой «Форд» и рейсовый автобус «Калининград-Чернынешвское» столкнулись на улице Центральная поселка Фурманово.

По данным ГИБДД, водитель «Форда» превысил скорость и не учел погодные условия.

В результате ДТП пострадали сам 35-летний водитель и 75-летня пассажирка легковушки. Они были доставлены в больницу Гусева, где пенсионерка скончалась от полученных травм.