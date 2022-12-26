За неделю в Калининградской области выявили еще 311 случаев свиного гриппа

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За 50-ю календарную неделю в Калининградской области лабораторно подтверждены еще 311 случаев гриппа A(H1N1). Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратились 14 022 человека. При этом темп прироста замедлился и составил 7,8% (на предыдущей неделе было +33,5%).

- Оперативные эпидемические пороги, как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах (взрослые и дети) на 51-й неделе по-прежнему превышены, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Так, по совокупному населению эпидемический порог превышен на 90%, среди взрослых - на 82,6%, среди детей до 2 лет - на 26%, среди детей 3-6 лет - на 43,4%, детей 7-14 лет - на 94 %.

Всего с нарастающим итогом (с 43-й недели) с начала эпидемического сезона лабораторно подтверждено 696 случаев гриппа, из них 232 - у детей до 14 лет.

Напоминаем, что вирус свиного гриппа (А H1N1/09) часто, не задерживаясь длительно в верхних дыхательных путях, проникает в нижние отделы, что приводит к развитию пневмонии.