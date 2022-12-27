27 декабря в Калининградской области ожидается гроза и штормовой ветер

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 27 декабря, наш регион окажется в тыловой части очередного циклона. Как сообщают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области», в течение суток погода будет довольно ненастной.

- С запада подойдет зона атмосферной неустойчивости, которая будет сопровождаться ростом мощной кучево-дождевой облачности с зарядами ливня/ледяной крупы, в центральной и восточной частях области также возможен мокрый снег, - сообщают метеорологи.

В западной части области, и особенно на побережье (Зеленоградский, Гурьевский, Полесский районы, по линии Куршской косы), высока вероятность гроз. Усилится и ветер - до 16-18 м/с на побережье, конвективные шквалы - до 19-23 м/с (на побережье и западе).

Отметим, что официального штормового предупреждения от МЧС на эту минуту нет. При этом, по прогнозу ведомства, также ожидается усиление ветра – до 18 м/с в порывах.