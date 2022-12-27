В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 27 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Ал. Смелых 31а

ул. Дзержинского 98-106д

ул. Черниговская 19,25-37,43а,55-57

пер. Батальный 2,4к2

ул. Батальная 55-65,92к1,2

ул. Дрожжевая 1к2 (СОШ № 29)

ул. Самаркандская 3-9

пер. Судостроительный 1-5

пер. Товарный 1-3

ул. Судостроительная 35-53,75-81а,36-92

ул. Судостроительная 2-я 1а

ул. Товарная 18-38

пр-кт Советский 155,182-184а

ул. Каштановая аллея 179,183,194.

С 11.00 до 16.00:

пер. Цветочный 11,15,43,6-14

пр-кт Мира 167,162-176

ул. Менделеева 61а-г,76-84

ул. Радистов 59-79,52-60

ул. Серж. Мишина 74.

С 09.00 до 10.00 холодное водоснабжение отключено по адресам:

ул. Горького 285

С 10.00 до 18.00: пр-кт Московский 52, ул. В. Гюго 1.

С 08.30 до 18.00: ул. Батальная 92, ул. Черниговская 33а,б

С 09.30 до 16.00: ул. Багратиона 48-58, 66-80, ул. Новый Вал 29-33,18-30

С 09.00 до 17.00:

ул. Габайдулина 19-25

ул. Гавриленко 33,14-18

ул. Хрисанфова 1-13,2-18.