В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 декабря нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде во вторник, 27 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
ул. Ал. Смелых 31а
ул. Дзержинского 98-106д
ул. Черниговская 19,25-37,43а,55-57
пер. Батальный 2,4к2
ул. Батальная 55-65,92к1,2
ул. Дрожжевая 1к2 (СОШ № 29)
ул. Самаркандская 3-9
пер. Судостроительный 1-5
пер. Товарный 1-3
ул. Судостроительная 35-53,75-81а,36-92
ул. Судостроительная 2-я 1а
ул. Товарная 18-38
пр-кт Советский 155,182-184а
ул. Каштановая аллея 179,183,194.
С 11.00 до 16.00:
пер. Цветочный 11,15,43,6-14
пр-кт Мира 167,162-176
ул. Менделеева 61а-г,76-84
ул. Радистов 59-79,52-60
ул. Серж. Мишина 74.
С 09.00 до 10.00 холодное водоснабжение отключено по адресам:
ул. Горького 285
С 10.00 до 18.00: пр-кт Московский 52, ул. В. Гюго 1.
С 08.30 до 18.00: ул. Батальная 92, ул. Черниговская 33а,б
С 09.30 до 16.00: ул. Багратиона 48-58, 66-80, ул. Новый Вал 29-33,18-30
С 09.00 до 17.00:
ул. Габайдулина 19-25
ул. Гавриленко 33,14-18
ул. Хрисанфова 1-13,2-18.