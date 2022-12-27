В поселке Комсомольск при пожаре погибла 72-летняя женщина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Утром в понедельник, 26 декабря, в поселке Комсомольск произошел пожар в жилом доме, в ходе которого погибла 72-летняя женщина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, проживающая одна 72-летняя хозяйка квартиры на ночь растопила печь и легла спать, оставив печь без присмотра. От высокой температуры произошло возгорание межкомнатной перегородки.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что вероятнее всего, смерть женщины наступила в результате отравления угарным газом. Точную причину пожара позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза. Для установления причины смерти хозяйки квартиры назначена судебно-медицинская экспертиза.