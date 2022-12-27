Росгвардейцы задержали калининградца, укравшего ботинки в спортивном магазине

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, укравшего обувь из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в торговом центре «Балтия Молл». Администратор магазина и сообщил, что по камерам видеонаблюдения заметил мужчину, который, воспользовался невнимательностью продавца и похитил принесенную ему на примерку пару ботинок за 2 тысячи рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали по полученным приметам 33-летнего калининградца, который неспешно прогуливался по торговому центру. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.