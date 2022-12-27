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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:29

В Зеленоградске установили дорожные знаки, посвященные котам

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Павел САВЕЛЬЕВ

В центре Зеленоградска появились необычные дорожные знаки. Знак, в частности, разместили на Курортном проспекте, который считается пешеходной зоной. Вероятно, новый знак можно трактовать как «Дорожка для котов» по аналогии со знаком 4.5.1 «Пешеходная дорожка».

«Разрешено только котикам», - так поясняет автор знака, дизайнер Павел Савельев.

«Работа выполнена с соблюдением стандартов нового образца, 400мм. Стеклянная мозаика смонтирована на алюминиевую основу», - сообщил автор на своей страничке в «ВКонтакте».

Павел предположил, что этот знак моет положить начало серии знаков на самые разные темы и сюжеты в Зеленоградске.