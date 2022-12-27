За сутки в Калининградской области сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области зарегистрировано три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Большой окружной в поселке Васильково водитель грузовика «МАН» сбил 27-летнего пешехода, который шел по обочине. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

В Славском районе на автодороге «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой» 52-летний водитель «Ауди» допустил наезд на 46-летнего мужчину, который шел в попутном направлении без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

На Московском проспекте в Калининграде водитель «Ниссана» при повороте налево сбил 69-летнего пешехода, который шел по линии тротуара. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.