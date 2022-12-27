Калининградцам покажут студийную копию нового «Аватара» в формате 3D и 2D

. Фото: Игорь НОВИКОВ

Новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» покажут в четырех калининградских кинотеатрах. Зрители увидят студийную копию в формате 3D и 2D хорошего качества, которая предназначалась для кинопроката. Об этом сообщает «Business FM Калининград».

Фильм будут транслировать четыре калининградских кинотеатра: «Эпицентр», «Люмен», «Киносфера» и «Киноленд». Билеты на сеансы уже в продаже. Прокат стартует 12 января.

Мировой прокат «Аватар: Путь воды» стартовал 16 декабря. Фильм собрал уже более 850 млн долларов.