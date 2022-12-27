Туристов меньше, денег больше: Власти оценили итоги туристического сезона в Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

2022 год для туристической сферы Калининградской области был вполне успешным: несмотря на незначительное снижение турпотока, существенно вырос денежный оборот в отрасли. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на прошедшем заседании совета по туризму.

«Таким образом, для экономики и регионального бюджета доля туризма становится все более значимой. Мы оправдано принимаем решения о дополнительных инвестициях и различных видах поддержки для отрасли, – сказал Антон Алиханов. – Планы у нас амбициозные: туризм заявлен как одно из пяти приоритетных направлений развития области на ближайшие пять лет. Мы сегодня с бизнесом договорились, как будем прорабатывать так называемые проекты-маяки по каждому из направлений. У нас создана комплексная программа развития туризма».

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал, что турпоток за этот год составит 1 миллион 835 тысяч человек, что чуть меньше показателей прошлого года. При этом, по данным Сбербанка, объем трат туристов по картам по итогам текущего года составит 16,3 миллиарда рублей, что значительно больше показателей 2021 года – 10,1 миллиарда рублей.

«Средняя продолжительность пребывания гостей в регионе увеличилась с четырех до пяти суток», –отметил Андрей Ермак.