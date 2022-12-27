В Москве открыли памятник Евгению Зиничеву

В Москве открыли памятник погибшему в Норильске бывшему губернатору Калининградской области и экс-главе МЧС Евгению Зиничеву. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Скульптура работы Михаила Баскакова была установлена на Кременчугской улице в сквере Дмитрия Михайлика, расположенном напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России.

Памятник Евгению Зиничеву представляет собой ростовую фигуру на постаменте сложной конструкции. Основной задачей художника было отразить деятельность Зиничева на посту Министра МЧС, показав его стремление непосредственно участвовать в решении сложных задач, отобразить «некабинетный» стиль руководства, стремление Зиничева досконально разбираться во всех вопросах порученного ему направления работы.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года при спасении жизни человеку. С 28 июля по 6 октября 2016 года он исполнял обязанности губернатора Калининградской области.