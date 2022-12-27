В Калининградской области с 2023 года увеличивается прожиточный минимум

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В 2023 году в Калининградской области повышается величина прожиточного минимума. Она составит 14 806 рублей, для трудоспособного населения – 16 139 рублей, пенсионеров – 12 733 рубля, детей – 14 362 рубля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

«В Калининградской области прожиточный минимум будет увеличен на 3,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Он также будет выше среднероссийского значения на три процента. От величины прожиточного минимума зависит размер ряда социальных пособий, они увеличатся пропорционально», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Так, возрастет сумма ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также на детей от трех до семи лет, ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, региональной социальной доплаты к пенсии.