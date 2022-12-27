В Калининграде спортсмен избил до смерти водителя и получил 6 лет «строгача»

. Фото: Калининградский областной суд

26 сентября на улице Маточкина двое мужчин пытались завести машину, которая перекрывала проезд. Подъехавший водитель вышел из автомобиля и стал высказывать недовольство.

Конфликт перешел в драку, в ходе которой обладающий навыками тайского бокса мужчина дважды ударил руками водителя по голове, а затем нанес удар ногой, от которого потерпевший, потеряв равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

От полученной черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга с кровоизлияниями, водитель скончался в больнице.

Суд приговорил спортсмена к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.