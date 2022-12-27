Елена Дятлова призналась, что мечтает стать мотоциклистом

Фото: газета "Гражданин".

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова мечтает стать мотоциклистом. Об этом она рассказала в интервью газете «Гражданин».

«У меня большая мечта: хочу получить права на вождение мотоцикла. Более того, уже договорилась об учебе. Но я так и не пошла в этом году сдавать на права. Надеюсь, что это мне удастся в следующем», - рассказала сити-менеджер.

Елена Дятлова призналась, что уже даже есть мотоциклетный шлем, как-то подаренный ей.

"Есть шлем и мечта", - сказала глава администрации.

Елена Дятлова 20 лет водит автомобиль и говорит, что очень любит сидеть за рулем. При этом считает себя не очень уверенным водителем.

- Сегодня в спальных районах попробуйте проехать к дому! Мне так страшно бывает, потому что, если ты заехал во двор, обратно можно выбраться только задним ходом. А я очень трепетно вожу машину и точно боюсь зацепить кого-то припаркованных, чтобы информационного повода не давать такого вкусного. Лично мне страшно заезжать в дворовые территории. Я по максимуму стараюсь оставлять машину на платных парковках только для того, чтобы кого-то не зацепить. Наверное, я не сильно уверенный пользователь, - говорила ранее Елена Дятлова.