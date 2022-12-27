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НовостиОбщество27 декабря 2022 15:03

В Черняховске начали восстанавливать башенки и фронтоны на исторических домах

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В центре Черняховска ремонтируют сразу несколько исторических домов. Как рассказали a Фонде капитального ремонта Калининградской области, решено восстанавливать фронтоны, воссоздавать люкарны и башенки, поднимать высоту кровли зданий.

Речь идет о домах довоенной постройки по адресам: ул. Пионерская №23, №25, переулок Суворова №1, ул. Советская №1, ул. Спортивная №6, №8.

Отмечается, что приводить объекты к историческому виду позволяют средства из регионального бюджета.

«Благодаря субсидии из областного бюджета мы с опережением графика начали ремонтировать дома плана 2023 года», - сообщили в фонде, уточнив, что внешний вид домов восстанавливают, используя архивные данные.