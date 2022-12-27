Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 48 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 4.